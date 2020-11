BVB droht Haaland-Ausfall: Moukoko direkt gefordert?

Bei Youssoufa Moukoko könnte es jetzt Schlag auf Schlag gehen. Aufgrund eines Corona-Falls in der norwegischen Nationalmannschaft muss Erling Haaland allem Anschein nach die nächsten Tage in Quarantäne verbringen. Sein Einsatz für Borussia Dortmund gegen Hertha BSC am kommenden Samstag (20:30 Uhr) steht auf der Kippe.

Passenderweise wird Moukoko am Freitag 16 Jahre alt und erreicht damit das erforderliche Mindestalter für einen Einsatz in der Bundesliga. Ein Haaland-Ausfall würde die Chancen, dass BVB-Trainer Lucien Favre seinem Nachwuchsstürmer ein verspätetes Geburtstagsgeschenk macht und ihm gegen die Berliner erste Bundesliga-Minuten gewährt, deutlich erhöhen.

Lars Ricken hat diesbezüglich keinerlei Zweifel an Moukoko: „Es gibt keinen Jugendspieler, der in den vergangenen Jahren so viele Spiel- und Trainingsminuten hatte wie er“, betont der Dortmunder Nachwuchschef im Gespräch mit der ‚Welt‘, „das ist ein Indikator dafür, dass er den Belastungen im Profifußball gewachsen ist.“

Sahin skeptisch

Hier und da gibt es aber noch Skepsis – etwa beim langjährigen BVB-Mittelfeldspieler und bislang jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte Nuri Sahin. „Du tust keinem jungen Spieler einen Gefallen, ihn zu früh reinzuschmeißen“, bemerkt der 32-Jährige, der aktuell für den türkischen Erstligisten Antalyaspor aufläuft.

Es habe schließlich schon viele Talente gegeben, die „nach zwei, drei Jahren dann in der vierten oder fünften Liga versauert sind“.

„Das wichtigste Kriterium“, betont Sahin andererseits, „ist die Qualität“. Diesbezüglich lässt Moukokos Fabel-Quote von zusammen 137 Toren in der Dortmunder U17 und U19 wenig Zweifel. Das erste in der Bundesliga ist wohl nur eine Frage der Zeit.