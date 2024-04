Salzburg: Sucic-Abgang kündigt sich an

Luka Sucic (21) könnte RB Salzburg im Sommer den Rücken kehren. Nach FT-Informationen ist ein Klubwechsel in Arbeit. Zuerst berichtete Fabrizio Romano, dass sich ein Transfer nach der laufenden Saison anbahnt. Mehrere Vereine zeigen Interesse am offensiven Mittelfeldspieler in Diensten des österreichischen Meisters.

Auch aus Salzburger Sicht spricht viel für einen Verkauf, immerhin endet der Vertrag im nächsten Jahr. Im anstehenden Sommer bietet sich somit die letzte Chance auf eine angemessene Ablösesumme. Sucic zählt seit Jahren zu den spannendsten Akteuren im Kader der Bullen, auch wenn der gebürtige Linzer seit seiner OP vor gut einem Jahr mit Knieproblemen zu kämpfen hat. In der laufenden Spielzeit kommt er auf ein Tor und vier Vorlagen in 23 Pflichtspielen.