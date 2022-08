United: Ronaldo nur auf der Bank

Die Abschiedsgerüchte um Cristiano Ronaldo erhalten neue Nahrung. Beim heutigen Premier League-Kracher zwischen Manchester United und dem FC Liverpool (21 Uhr) sitzt der portugiesische Superstar nur auf der Bank.

Ronaldo will United dem Vernehmen nach noch vor Transferschluss am 1. September verlassen, tut sich aber schwer, einen neuen Klub zu finden. Mit der Verbannung auf die Bank setzt Trainer Erik ten Hag durchaus das Zeichen, auf den 37-Jährigen verzichten zu können.

