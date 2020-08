Bartomeu über Koeman, Lautaro, Neymar & Messi

Josep Bartomeu, Präsident des FC Barcelona, hat auf einer Pressekonferenz bestätigt, dass Ronald Koeman das vakante Traineramt bei den Katalanen übernehmen soll. „Wenn nichts schiefgeht, wird Koeman in der nächsten Saison der Trainer von Barça sein. Wir wissen bereits, wie er denkt und kennen seine Philosophie“, so Bartomeu.

Auch zu den Abschiedsgerüchten um Lionel Messi äußerte sich das Vereinsoberhaupt. Bartomeu gibt sich optimistisch: „Messi will seine Karriere bei Barça beenden. Ich spreche regelmäßig mit ihm und seinem Vater. Er ist Teil unseres Projekts. […] Koeman sagte mir, dass Messi eine Schlüsselfigur für unser neues Projekt ist.“

„Verhandlungen mit Inter abgebrochen“

Zu möglichen Neuzugängen bezog Bartomeu ebenfalls Stellung. Neymar, der seit über einem Jahr mit einer Rückkehr ins Camp Nou in Verbindung gebracht wird, ist wohl kaum zu haben. „PSG will ihn diesen Sommer nicht weiterverkaufen“, so Bartomeu.

Über Inter Mailands Mittelstürmer Lautaro Martínez, der gemeinhin als Barças Wunschspieler für den Sommer gilt, sagte der 57-Jährige: „Wir sind im Moment nicht in Gesprächen wegen Lautaro Martínez, wir haben die Verhandlungen mit Inter Ende Juni abgebrochen. Wir werden sehen, was passieren wird.“