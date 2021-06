Karius: „Möchte den Leuten noch was beweisen“

Bei Union Berlin erlebte Loris Karius eine enttäuschende Saison, bei seinem künftigen Arbeitgeber will der 28-Jährige endlich wieder sportliche Schlagzeilen schreiben. „Ich glaube, körperlich bin ich so fit wie nie. Ich habe weit über 200 Erstligaspiele in meiner Karriere gemacht und habe internationale Erfahrung. Ich muss weder entwickelt noch herangeführt werden, alle Automatismen sind fest verankert – ich brauche jetzt keine neue Anlaufzeit“, sagt Karius im Gespräch mit der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Platz auf der Bank bevorzugt er nicht: „Ich möchte mir und den Leuten noch etwas beweisen. Ich bin extrem hungrig und motiviert.“ Noch bis 2022 steht Karius beim FC Liverpool unter Vertrag. Trotz der geringen Aussicht auf Spielzeit will sich der frühere Mainzer alle Optionen bei den Reds offen halten und „die für mich richtige Entscheidung treffen“. Dabei spielt es für Karius keine große Rolle, in welcher Liga er künftig aufläuft: „Mir ist wichtig, dass es passt. Der Verein muss Bock drauf haben, ich muss Bock drauf haben und der Trainer muss Bock drauf haben.“