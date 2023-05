Darmstadt an Yeboah dran

Offensivspieler John Yeboah weckt Begehrlichkeiten in Deutschland. Der 22-Jährige befindet sich laut ‚Sky‘ bei Darmstadt 98 auf dem Zettel. Den Lilien könnte zugutekommen, dass sein derzeitiger Arbeitgeber Slask Wroclaw in der polnischen Ekstraklasa gegen den Abstieg kämpft. Sollte Wroclaw absteigen, ist der ehemalige Jugendspieler des VfL Wolfsburg dem Bezahlsender zufolge ablösefrei zu haben.

Derzeit rangiert der polnische Erstligist bei zwei verbleibenden Partien mit 35 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz, liegt zwei Punkte hinter Wisla Plock und kann sich somit rechnerisch noch retten. Wettbewerbsübergreifend war Yeboah in der laufenden Saison in 34 Spielen bislang an zwölf Treffern direkt beteiligt (elf Tore, eine Vorlage). Sollte Wroclaw nicht absteigen, ist das Arbeitspapier des Linksfußes noch bis zum Sommer 2025 gültig.

