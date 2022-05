Bochum: Pantovic kündigt Gespräche an

Milos Pantovic richtet sich auf zeitnahe Gespräche mit dem VfL Bochum über eine mögliche Vertragsverlängerung ein. „Ich denke, dass wir jetzt in die ernsten Gespräche gehen und hoffe, dass bis zu meinem Urlaub alles geregelt ist“, sagt der Offensivmann gegenüber der ‚WAZ‘. Und sollte es ein wenig länger dauern, sei das „auch gut“.

Pantovics Arbeitspapier beim Bundesligisten läuft am Saisonende aus. Zuletzt wurde der 25-Jährige unter anderem mit Union Berlin und Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. „Es ist klar, dass es nach so einer Saison auch andere Interessenten gibt“, sagt der Rechtsfuß, „Gerüchte lassen sich kaum vermeiden.“