Drei Klubs buhlen um Großkreutz

Der aktuell vereinslose Ex-Nationalspieler Kevin Großkreutz will bis spätestens Ende Januar eine Entscheidung über die Fortsetzung seiner aktiven Karriere treffen. Nach Informationen von ‚RevierSport‘ gibt es für den 32-Jährigen, der zuletzt beim KFC Uerdingen unter Vertrag stand, drei mögliche Optionen. So sollen mit dem Oberligisten ASC 09 Dortmund und der TuS Bövinghausen aus der sechstklassigen Westfalenliga zwei Dortmunder Amateurvereine am Ex-Spieler von Borussia Dortmund interessiert sein. Beide Klubs bestätigten bereits Gespräche mit dem Weltmeister von 2014.

Dem Bericht zufolge beschäftigt sich aber auch Wisla Krakau mit der Personalie Großkreutz. Beim polnischen Erstligisten würde der rechte Außenbahnspieler auf zwei alte Bekannte aus BVB-Zeiten treffen: Jakub Blaszczykowski spielt seit 2019 für den Klub und ist gleichzeitig auch Miteigentümer. Seit Anfang Dezember wird der 13-malige polnische Meister zudem von Peter Hyballa trainiert, der zwischen 2007 und 2010 einst als Trainer der U19 des BVB tätig war.