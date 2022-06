Florenz-Meeting wegen Piatek

In den kommenden Wochen soll sich entscheiden, ob Krzysztof Piatek eine Zukunft beim AC Florenz hat. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, steht für Mitte Juni ein Meeting zwischen Sportdirektor Daniele Pradè sowie dem Berater des polnischen Stürmers an. Hertha BSC hatte den 26-Jährigen für eine Spielzeit in die Toskana verliehen, in der bundesdeutschen Hauptstadt steht er noch bis 2025 unter Vertrag.

Piatek machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass er gerne in Italien bleiben möchte. Dem im Weg steht aber noch das Gehalt von drei Millionen Euro sowie die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro. Florenz soll dem 22-fachen Nationalspieler höchstens die Hälfte an Gehalt in Aussicht stellen.