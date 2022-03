Özil „wusste nichts“ von Suspendierung

Für Mesut Özil kam die Suspendierung bei Fenerbahce aus heiterem Himmel. „Ich wusste nichts von dieser Entscheidung. Ich war an meinen freien Tagen in Deutschland. Als ich auf dem Rückweg war, rief ich wegen der Trainingszeiten an. Da wurde mir gesagt, ich müsse nicht mehr kommen“, erklärt der 33-jährige Spielmacher dem türkischen Youtube-Kanal ‚PlaySpor‘.

Gemeinsam mit Ozan Tufan wurde Özil am gestrigen Donnerstag suspendiert. Die Gründe sind unklar. Zuletzt dementierte Fenerbahce noch vehement Berichte, Özil sei aufgrund ausstehender Gehaltszahlungen in einen Streik getreten und hätte deshalb nicht gespielt.