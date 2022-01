Chelsea holt Williams an Bord

Neuer Linksverteidiger für den FC Chelsea. Die Blues bedienen sich in der zweiten englischen Liga und nehmen den erst 18-jährigen Dylan Williams unter Vertrag. Der Youngster kommt für eine nichtgenannte Ablöse von Derby County.

We're wishing Dylan Williams every success in the next stage of his career as he leaves us to join @ChelseaFC 👋



All the best for the future, Dylan! 🤝#DCFC