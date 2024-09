Leeds-Boss: Bayern wollte Gray

Englands U21-Nationalspieler Archie Gray ist im vergangenen Sommer vom FC Bayern umworben worden. Wie Angus Kinnear, der CEO von Zweitligist Leeds United, im Podcast ‚The Square Ball‘ bestätigt, waren die Münchner sehr an dem 18-jährigen Toptalent interessiert: „Real Madrid war interessiert an Archie Gray und auch Bayern München war dran.“ Bereits im April gab es starke Gerüchte, die den Rekordmeister mit Gray in Verbindung brachten.

Der zentrale Mittelfeldspieler entschied sich jedoch in diesem Sommer für einen Wechsel von Leeds zu Tottenham Hotspur. Die Londoner überwiesen umgerechnet etwa 41 Millionen Euro nach Nordengland. Bei den Spurs unterschrieb Gray einen Vertrag bis 2030. Kinnear prognostiziert jedoch: „Archie Gray ist ein Spieler, der schlussendlich für Real Madrid oder Bayern spielen wird. Das wird sein Level in der Zukunft sein.“