Einer von 20 Kandidaten: Hertha an Atik dran

Hertha BSC plant bereits eifrig den Kader für die nächste Spielzeit. Nicht weniger als 20 Spieler umfasst die aktuelle Kandidatenliste der Alten Dame laut ‚Bild‘. Ein bereits bekannter Name: Enzo Leopold (23), den die Hertha als potenzielle Verstärkung für die Mittelfeldzentrale im Visier hat. Neu hingegen ist Baris Atik, der wohl wichtigste Offensivspieler beim Ligarivalen 1. FC Magdeburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit fünf Toren und neun Vorlagen hat der 29-Jährige auch in der laufenden Saison wieder eine richtig starke Quote. Unklar ist allerdings, ob Atik auch finanziell in das Profil der Berliner passen würde. Aufgrund des Sparkurses will der Hauptstadtklub bevorzugt ablösefreie Profis anwerben, deren Wunschgehalt nicht höher als 300.000 Euro im Jahr beträgt, so die ‚Bild‘.