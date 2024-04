Bedient sich Hertha bei der Konkurrenz?

Enzo Leopold könnte innerhalb der zweiten Bundesliga den Klub wechseln. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigt Hertha BSC Interesse am Mittelfeldspieler von Hannover 96. Der 23-Jährige sei ein heißer Kandidat beim Berliner Klub.

Ob die Bemühungen der Hertha schlussendlich von Erfolg gekrönt sein werden, ist aber offen. Leopold verlängerte erst vor wenigen Wochen in Hannover bis 2026. Der Rechtsfuß ist in dieser Saison bei H96 gesetzt und kommt in 25 Einsätzen auf zwei Tore und vier Vorlagen.