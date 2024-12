Konkretes Angebot: Zweitliga-Duo buhlt um Nikitscher

Tamas Nikitschers Karriere kommt mit etwas Verspätung so richtig in Schwung. Der zentrale Mittelfeldspieler in Diensten von Kecskemet feierte erst im September sein Debüt für die ungarische Nationalmannschaft. Inzwischen hat sich der 25-Jährige im Team von Marco Rossi zum Stammspieler gemausert.

Bei den vergangenen fünf Nations League-Partien stand Nikitscher in Ungarns Anfangsformation – so auch beim jüngsten 1:1-Unentschieden gegen Deutschland. Einige Zweitligsten nutzten offenbar die Gegelgenheit, um den großgewachsenen Strategen (1,93 Meter) genau unter die Lupe zu nehmen.

Laut dem ungarischen Portal ‚NB1.hu‘ haben es deutsche, spanische und englische Klubs auf den Spätstarter abgesehen. Konkret sollen Hertha BSC, Hannover 96, Real Valladolid, Coventry City sowie der FC Milwall Intresse an einer Zusammenarbeit bekunden. Zudem wird von einer Anfrage des heimischen Spitzenvereins Ferencvaros Budapest berichtet.

Ein konkretes Kaufangebot soll derweil einer der deutschen Zweitligisten bei Nikitschers jetzigen Arbeitgeber eingereicht haben. Die Höhe der Offerte wird allerdings nicht überliefert. Vertraglich ist der Rechtsfuß bis 2026 an Kecskemet gebunden.