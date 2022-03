Junuzovic verlässt Salzburg

Zlatko Junuzovic und Red Bull Salzburg gehen am Saisonende getrennte Wege. Wie der österreichische Klub mitteilt, wird der auslaufende Vertrag des 23-jährigen Mittelfeldspielers nicht verlängert.

Der Ex-Bremer wäre eigenen Worten zufolge gerne geblieben: „Natürlich bedauere ich diese Entscheidung, weil ich sehr gern hier in Salzburg bin und eine tolle, erfolgreiche Zeit hatte. Aber es ist so, wie es ist, und ich schaue nicht nur positiv auf meine Jahre beim FC Red Bull Salzburg zurück, ich schaue auch positiv in die Zukunft. Momentan weiß ich allerdings noch nicht, was sie bringt und wohin mich mein Weg führen wird.“