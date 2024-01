Neue Winter-Option: Bayern an Adarabioyo dran

Der FC Bayern muss auf dem Wintertransfermarkt nachlegen. Zu schwer wiegen die vorübergehenden Abwesenheiten von Minjae Kim (27/Südkorea) und Noussair Mazraoui (26/Marokko) bei den jeweiligen Kontinental-Turnieren. Zahlreiche Abwehrspieler wurden in den vergangenen Tagen mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Mit Tosin Adarabioyo ist nach FT-Informationen ein weiterer Kandidat hinzugekommen. Der Innenverteidiger vom FC Fulham steht vor allem beim Technischen Direktor Marco Neppe hoch im Kurs. Zuletzt beobachteten die Münchner Adarabioyo live am Boxing Day. In der Partie gingen die Cottagers allerdings mit 0:3 gegen den AFC Bournemouth baden. Adarabioyo erhielt trotz der deftigen Niederlage noch akzeptable Kritiken in den englischen Medien. Adarabioyos Vertrag läuft im Sommer aus, dementsprechend günstig wäre der Rechtsfuß wohl zu haben.

Der 26-Jährige reiht sich damit ein in eine lange Liste potenzieller Neuverpflichtungen bei den Bayern. Vor allem in der Premier League suchen die Verantwortlichen des Tabellenzweiten der Bundesliga ihr Glück. Neben Adarabioyo sind auch Trevoh Chalobah (24) vom FC Chelsea, Raphaël Varane (30) von Manchester United und Clément Lenglet (28) von Aston Villa Kandidaten an der Säbener Straße.