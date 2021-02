FC Sevilla: Der falsche Gegner für den BVB?

Robust, effektiv, organisiert – Attribute, die den FC Sevilla momentan beschreiben wie kaum einen anderen Klub. Das ließ man den großen FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi beim gestrigen 2:0-Pokalerfolg schmerzhaft spüren. Wettbewerbsübergreifend kassierten die Andalusier seit sechs Pflichtspielen kein Gegentor mehr. Man darf behaupten, dass sich das Team von Trainer Julen Lopetegui in absoluter Topform befindet.

Für Borussia Dortmund dürfte es daher keinen ungünstigeren Zeitpunkt für das Aufeinandertreffen geben. Der BVB befindet sich in einem Formtief und die Resultate in der Bundesliga lassen zu wünschen übrig. Ausgerechnet am 16. Februar steht die Auswärtsfahrt ins Estadio Ramón Sánchez Pizjuán an, wo die junge Mannschaft der Borussen in der Königsklasse auf die abgeklärten Spanier trifft. Ein wahrlich ungünstiger Zeitpunkt.

Verstärkung auf höchstem Level

Mit Alejandro Gómez (32) konnte Sportdirektor Monchi den Kader zudem im Winter verstärken. Der bei Atalanta Bergamo in Ungnade gefallene Argentinier debütierte mit einem sehenswerten Tor gegen den FC Getafe (3:0) und fügt sich ideal als kreativer Fixpunkt im offensiven Mittelfeld ein. Im Pokal gegen den FC Barcelona stand der Neuzugang knapp 70 Minuten auf dem Feld und hatte erheblichen Anteil am Erfolg. Das lässt auch den verletzungsbedingten Ausfall von Lucas Ocampos etwas in den Hintergrund rücken.

Die Dortmunder hingegen hadern mit dem Trainerwechsel zu Edin Terzic. In der Kabine scheint es unterschiedliche Meinungen zur Qualität des jungen Übungsleiters zu geben. Auf dem Platz sind diese Differenzen zum Teil sichtbar.

Wenn der BVB seine Chance auf das Viertelfinale in der Champions League wahren will, muss er gegen Sevilla ein anderes Gesicht zeigen. Ansonsten wird der humorlos aufspielende Klub aus Spanien der falsche Gegner zum falschen Zeitpunkt sein.