Zorc über Sancho: „Da mache ich mir keine Sorgen“

Michael Zorc hat die anhaltende Formkrise von Jadon Sancho verteidigt. „Jadon hat immer konstant Leistung gezeigt. Wenn diese jetzt mal drei Monate lang nicht auf einem Top-Niveau wie wir es gewöhnt sind ist, müssen wir das einem 20-Jährigen auch mal zugestehen. Da mache ich mir keine Sorgen“, erklärt der Sportdirektor von Borussia Dortmund gegenüber der ‚Bild‘.

In der vergangenen Saison erzielte Sancho in 44 Pflichtspielen 20 Tore und legte ebenso viele Treffer auf. In dieser Spielzeit wartet der 20-jährige Engländer noch auf sein erstes Bundesliga-Tor. In der Champions League und im DFB Pokal war der Superstar jeweils einmal erfolgreich.