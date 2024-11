Ein Haken: United beobachtet Offensiv-Juwel

Das 17-jährige Talent Geovany Quenda von Sporting Lissabon wird von Manchester United beobachtet. Wie die 'Manchester Evening News’ berichten, haben die Red Devils den Flügelspieler bereits seit Beginn der Saison auf dem Radar. Kurz nachdem der Wechsel von Sporting-Trainer Rúben Amorim zu Unied offiziell verkündet worden war, sagte der baldige neue Chef des Premier League-Klubs allerdings, er werde im Winter keinen Spieler von Sporting verpflichten.

Amorim ist ein großer Förderer Quendas, er verhalf dem Ausnahmetalent, das bei Sporting auf der rechten Schiene zum Einsatz kommt, in dieser Saison zu seinem Debüt. Seitdem ist Quenda Stammspieler und zeigte etwa am Dienstag gegen Manchester City (4:1) in der Champions League eine starke Leistung.