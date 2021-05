Arsenal & Everton wollen bei Berge mitbieten

Sander Berge von Sheffield United ist durch den bereits feststehenden Abstieg im Sommer günstiger zu haben und hat somit weiteres Interesse auf sich gezogen. Laut ‚Sky Sports‘ sinkt die Ausstiegsklausel im Vertrag des 23-jährigen Norwegers von umgerechnet rund 52 Millionen auf 40 Millionen Euro. Das hat dem Bezahlsender zufolge nun auch den FC Everton und den FC Arsenal auf den Plan gerufen, die über ein entsprechendes Angebot nachdenken.

In den zurückliegenden Wochen war Berge, der noch bis 2024 unter Vertrag steht, bereits mit dem FC Liverpool und Manchester City in Verbindung gebracht worden. Der 1,95 Meter große Box-to-Box-Mittelfeldspieler verpasste einen Großteil der Saison aufgrund einer Oberschenkelverletzung inklusive anschließender Operation. Am vergangenen Wochenende gegen Tottenham Hotspur feierte der 23-Millionen-Rekordeinkauf nach mehr als fünf Monaten sein Comeback für die Blades.