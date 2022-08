Fast fix: Posch verlässt Hoffenheim

Stefan Posch wird die TSG Hoffenheim zeitnah verlassen. Wie die Redaktion des italienischen Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, ist sich der FC Bologna mit dem Bundesliga-Klub über einen Transfer des Innenverteidigers einig.

Der 25-jährige Österreicher werde für ein Jahr auf Leihbasis nach Italien wechseln. Im Anschluss greife eine verpflichtende Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro. An Hoffenheim ist Posch noch bis 2024 gebunden.

Der 16-fache Nationalspieler, in den vergangenen Jahren bei der TSG gesetzt, werde bereits am heutigen Mittwoch in Bologna erwartet. In Hoffenheim haben sich die Verantwortlichen in der laufenden Transferperiode mit der Verpflichtung gleich mehrerer Innenverteidiger auf einen Abgang von Posch bereits vorbereitet.