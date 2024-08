Atalanta: Samardzic kommt zum Medizincheck

Lazar Samardzic wird wohl schon in Kürze neuer Spieler von Atalanta Bergamo sein. Laut Fabrizio Romano befindet sich der Mittelfeldspieler von Udinese Calcio auf dem Weg, um am heutigen Sonntag den obligatorischen Medizincheck für seinen Transfer zu absolvieren.

Dem Vernehmen nach schnürt Atalanta ein 40-Millionen-Paket für die Verpflichtung des 22-Jährigen, der in Deutschland früher für Hertha BSC und RB Leipzig gegen den Ball trat. Die vereinbarten 20 Millionen Euro Sockelablöse können durch weitere 20 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen verdoppelt werden. Samardzic soll in Bergamo einen Vierjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr erhalten.