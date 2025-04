BVB: In diesem Fall kommt Hummels zurück

Mats Hummels wird die AS Rom nach nur einer Saison und mit Ablauf seines Vertrags wieder verlassen. Gedankenspiele, der Innenverteidiger könnte bei der Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) bei Borussia Dortmund aushelfen, bestätigt Hans-Joachim Watzke jetzt auch öffentlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vorsitzende der Geschäftsführung sagte im ‚aktuellen Sportstudio‘ des ‚ZDF‘: „Mats wird einen riesigen Abschied kriegen, wahrscheinlich im August gegen Bilbao. Aber wir sind so verblieben: Wenn sich noch einer verletzt in der Defensive und für die Klub-WM ausfällt, dann ist der Mats die erste Alternative.“

Klar ist schon jetzt, dass Nico Schlotterbeck (25) erst in der nächsten Saison wieder eingreifen kann. Wenn auch zeitnah zurückerwartet, fehlen aktuell zudem Marcel Sabitzer (31) und Pascal Groß (33), sodass der vorher in der Innenverteidigung gesetzte Kapitän Emre Can (31) zuletzt wieder im Mittelfeld ran musste.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Haben das diskutiert“

„Wir haben das diskutiert“, so Watzke über das mögliche Hummels-Comeback. „Die Chancen“, betont der BVB-Boss, seien „vielleicht kleiner als die Risiken. Mats ist einer der größten Spieler, die Borussia Dortmund jemals hatte.“

Watzke weiß allerdings auch: „Jetzt aktuell sind aber ein paar andere Spieler vorne und die setzen sich ja nicht freiwillig auf die Bank, weil Mats fünf Wochen da ist. Das muss man dabei berücksichtigen.“ Und dennoch: Der Plan für eine Hummels-Rückkehr liegt auf dem Tisch.