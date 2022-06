Kimmich reizt Auslandswechsel: „Neue Horizonte entdecken“

Gemeinsam mit Leon Goretzka (27) bildet Joshua Kimmich beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft eine überragende Doppelsechs. Obschon der 27-Jährige noch bis 2025 an den deutschen Rekordmeister gebunden ist, kann er sich einen Wechsel ins Ausland gut vorstellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das verrät Kimmich im Interview mit ‚So Foot‘: „Es wäre eine interessante Herausforderung, die ich annehmen könnte. Ich weiß nicht, was in einigen Jahren sein wird, wir werden sehen. Ich habe einen sehr guten Trainer, der einen Fußball vorgibt, der Spaß macht. Ich habe viel Spaß, aber in einer Ecke meines Kopfes denke ich immer über die berufliche und persönliche Herausforderung nach, eines Tages neue Horizonte zu entdecken.“

Wechselgedanken unter Ancelotti

Ein kurzfristiger Wechsel ist also kein Thema bei Kimmich. Dennoch werden die Bayern-Bosse angesichts dieser Aussagen die Ohren spitzen. Denn neben der Zukunft des wechselwilligen Robert Lewandowski ist auch jene von Serge Gnabry unklar. Und schon vor einem Jahr verloren die Münchner David Alaba, der zu Real Madrid wechselte, ablösefrei.

Schon in der Vergangenheit dachte Kimmich nach eigener Aussage bereits darüber nach, Bayern zu verlassen: „Damals, als Ancelotti auf der Bank saß, habe ich, weil ich nicht so viel gespielt habe, wie ich wollte, eine Zeit lang darüber nachgedacht, den Verein zu verlassen. Vielleicht wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass es auf der Welt noch andere Mannschaften als den FC Bayern gab. Dann ging Carlo. Ich wurde wieder Stammspieler, wir haben alles gewonnen und die Frage stellte sich nie wieder. Heute fühle ich mich hier immer noch sehr wohl.“