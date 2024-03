Spurs-Talent vom Markt?

Tottenham Hotspur möchte Mittelfeldjuwel Callum Olusesi mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten. Laut Fabrizio Romano steht der 17-jährige Engländer unmittelbar vor der Unterzeichnung eines neuen bis 2026 datierten Kontrakts. Die Spurs seien hochzufrieden mit der Entwicklung des Youngsters.

Mit der Verlängerung möchte der englische Spitzenklub den Interessenten zuvorkommen. Romano zufolge waren in der Vergangenheit zahlreiche europäische Vereine an Olusesis Diensten interessiert. Der Juniorennationalspieler kommt aktuell für Tottenhams U18 zum Einsatz. Zwölf Torbeteiligungen (Acht Treffer, vier Assists) stehen wettbewerbsübergreifend in 18 Partien zu Buche.