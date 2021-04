VfB: Positive Castro-Gespräche

Mittelfeldspieler Gonzalo Castro vom VfB Stuttgart wird wohl auch zukünftig seine Schuhe für den Tabellenachten der Bundesliga schnüren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, möchten die Schwaben den Vertrag des 33-Jährigen, der im Sommer ausläuft, bis 2022 ausdehnen. Die ersten Gespräche über eine Verlängerung seien positiv verlaufen. Für einen Verbleib würde sich Castro offenbar auch mit finanziellen Einbußen arrangieren.

Castro spielt seit 2018 in Stuttgart. Zuvor stand der ehemalige Nationalspieler beim Ligakonkurrenten Borussia Dortmund unter Vertrag. In Stuttgart gehört der Rechtsfuß in dieser Saison zu den Leistungsträgern und trägt die Kapitänsbinde. Wettbewerbsübergreifend schoss er in dieser Saison drei Tore in 24 Einsätzen.