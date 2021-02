Müller liebäugelt mit Freiburg-Verbleib

Florian Müller (23) zeigt sich nach 21 Partien ihm Kasten des SC Freiburg offen für einen Verbleib über die Saison hinaus. „Laut Vertrag kehre ich im Sommer erst mal nach Mainz zurück“, sagt der von Mainz 05 ausgeliehene Keeper gegenüber der ‚Bild‘, „prinzipiell kann ich mir aber sehr gut vorstellen, in Freiburg zu bleiben, weil ich mich in die Mannschaft auch schon sehr gut integriert habe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob es so kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen. Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel über die Personalie Müller: „Das Thema stellt sich im Moment für uns nicht. Er steht in Mainz unter Vertrag und alles weitere besprechen wir dann nach der Saison in aller Ruhe mit ihm.“ Müller wurde im September kurzfristig an die Breisgauer ausgeliehen, deren etatmäßige Nummer eins Mark Flekken (27) aufgrund einer Ellbogenverletzung bis heute ausfällt.