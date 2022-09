BVB: Özcan als Zu-Null-Macher

Anfangs musste sich Salih Özcan (24) in Geduld üben. Dreimal hintereinander kam der Sommerneuzugang aufgrund von Trainingsrückstand gar nicht zum Einsatz, dann spülte ihn Mahmoud Dahouds Schulterverletzung in die Startelf.

Seitdem stehen zwei nicht gerade spektakuläre, aber teilweise sehr hart erkämpfte 1:0-Siege auf dem Ergebniszettel. Und Özcan trug zu dem kleinen Lauf einen ganz gehörigen Teil bei. In der Mittelfeld-Zentrale warf der Rechtsfuß seine Aggressivität und seine Lust auf Zweikämpfe, aber auch seine spielerischen Qualitäten in die Waagschale.

Dass er dabei an der Seite des dominanten Jude Bellingham (19) nicht ständig glänzen kann, liegt in der Natur der Sache. Sein Nebenmann hat aber sehr wohl schon gemerkt, dass nun ein gänzlich anderer Spielertyp gemeinsam mit ihm den Gegner beackert. „Er hilft mir auch sehr viel, wir helfen uns gegenseitig. Er ist im Vergleich zu Mo ein anderer Spielertyp. Mo ist mehr der Ballverteiler, Salih bringt viel Sicherheit ins Spiel“, lobt Bellingham.

Erstmal Stammspieler

Momentan hat Özcan also erstmal die Nase weit vorne im Kampf um den Platz vor der Abwehr. Dem zuletzt indisponierten Emre Can (28) hat er den Rang abgelaufen, Dahoud wird mit seiner schweren Verletzung bis in den November fehlen.

Fünf Millionen Euro überwiesen die Dortmunder im Sommer für Özcan nach Köln. Nach heutigen Maßstäben geht diese Summe getrost als Schnäppchen durch. Vor allem, wenn man den unmittelbaren Einfluss sieht, den der Rechtsfuß auf das BVB-Spiel ausübt. Dabei muss Özcan gar nicht sichtbar herausstechen, die wiedergefundene Balance spricht aber für sich.