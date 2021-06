Freiburg bindet Sturmtalent Burkart

Nishan Burkart will sich beim SC Freiburg durchsetzen. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 21-jährige Stürmer seinen Vertrag langfristig verlängert und rückt zur neuen Saison zum Profiteam auf. In der abgelaufenen Spielzeit schoss Burkart 16 Tore in 36 Regionalligapartien für das Meisterteam des SC Freiburg II.

Sportdirektor Klemens Hartenbach lobt den Schweizer: „Er bringt viel Tempo und eine hohe Intensität auf den Platz. Die gute Entwicklung soll Nishan im Trainingsbetrieb der Profis fortsetzen.“ Burkart ergänzt: „Mit dem Aufstieg in die 3. Liga und der Vertragsverlängerung habe ich zwei große sportliche Ziele in dieser Saison erreicht. Jetzt möchte ich diesen Schwung nutzen und in der Vorbereitung hart an den nächsten Schritten arbeiten.“