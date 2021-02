PSG: Neymar plant Verlängerung

Superstar Neymar denkt nicht mehr an einen Vereinswechsel. Stattdessen will der 28-Jährige seinen 2022 auslaufenden Kontrakt bei Paris St. Germain ausdehnen, wie er nach seinem Doppelpack beim 2:3 gegen Lorient am gestrigen Sonntag gegenüber ‚TF1‘ zu Protokoll gab: „Ja, ich bin sehr glücklich mittlerweile. Vieles hat sich verändert. Ich kann nicht genau sagen, warum. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an etwas anderem, aber ich fühle mich wohl. Ich habe mich eingelebt, ich bin ruhiger.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Und so hofft der Brasilianer, dass auch sein Teamkollege Kylian Mbappé, dessen Arbeitspapier ebenfalls 2022 endet, seine Zukunft im Prinzenpark sieht: „Ich will bei Paris St. Germain bleiben und ich hoffe, dass auch Kylian bleiben will.“