BVB-Interesse: Drei Gründe für Ziyechs Scheitern unter Tuchel

Als der FC Chelsea 2020 die Verpflichtung von Hakim Ziyech verkündete, wurde der Deal als Coup gefeiert. 40 Millionen Euro Ablöse flossen an Ajax Amsterdam. Mit den Niederländern hatte der Rechtsaußen auf nationaler wie internationaler Ebene begeisternde Auftritte hingelegt.

Die erhoffte Verstärkung wurde Ziyech seither nicht. Nun steht sogar eine Ausleihe im Winter zur Debatte, Borussia Dortmund soll hellhörig geworden sein. Doch wie konnte es dazu kommen, dass der hochveranlagte Marokkaner beim FC Chelsea meist nur die zweite Geige spielt? Drei Gründe drängen sich auf.

Verletzungsprobleme

„Ich begann hier mit einer Verletzung, kam dann zurück und verletzte mich erneut“, sagte Ziyech kürzlich gegenüber ‚Ziggo Sport‘ und spielte damit auf eine Knie- und eine Hüftverletzung zu Beginn seiner Chelsea-Zeit an. Und auch auf die laufende Saison konnte sich der 28-Jährige nicht angemessen vorbereiten.

„Die Spielgeschwindigkeit hier ist viel schneller als bei Ajax. Ich habe das immer besser adaptiert, doch dann verletzte ich mich im ersten Trainingsspiel erneut (an der Schulter, Anm. d. Red.). Das wirft dich dann komplett zurück“, erinnerte sich Ziyech.

Tuchels Grundordnung

Unter Frank Lampard schwang sich Ziyech trotzdem kurzzeitig zur Stammkraft auf. Doch dann kam Thomas Tuchel und mit dem neuen Trainer eine Systemumstellung. Das 3-4-3 beziehungsweise 3-5-2 lässt nur Platz für maximal drei Offensivkräfte in der Startelf.

Und das Ringen um diese Plätze ist groß. Mason Mount, Timo Werner, Kai Havertz, Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi und seit dieser Saison auch Romelu Lukaku heißen Ziyechs Konkurrenten. Keine einfache Ausgangslage.

Ziyechs Schwächen

Warum Ziyech unter Tuchel erst ein einziges Mal über 90 Minuten ran durfte, erklärte der deutsche Übungsleiter kürzlich so: „Es gibt nach wie vor Raum für Verbesserungen was seine Entscheidungsfindung, das Zusammenspiel mit seinen Teamkollegen und seine Widerstandsfähigkeit betrifft.“

Und weiter: „Wir vertrauen seiner hohen Arbeitsrate, seinem Gegenpressing und seiner Aufmerksamkeit. Das bildet einen großen Teil seiner Leistungen ab. Aber er kann noch geradliniger werden und weiter in den Rhythmus hineinwachsen.“ In diesem Zusammenhang erwähnte Tuchel auch Ziyechs Schulterverletzung.

Fazit

Es gibt gute Gründe dafür, dass Ziyech bei Chelsea bislang nicht so durchstartet wie erhofft. Mit 28 Jahren ist der Linksfuß aber kein Talent mehr, bei dem zugunsten der Entwicklung mal ein Auge zugedrückt wird. Will er es doch bei einem Top-Verein noch in einer großen Liga schaffen, wäre ein Tapetenwechsel denkbar. Dortmund könnte einen solch kreativen Flügelstürmer als verspäteten Ersatz für Jadon Sancho bestens gebrauchen.