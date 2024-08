Zaha vor England-Rückkehr?

Wilfried Zaha könnte bald in alte Gefilde zurückkehren. Der 31-jährige Ivorer befindet sich laut ‚The Athletic‘ in Gesprächen mit Leicester City über einen Wechsel. Die Foxes arbeiten unterdessen mit Galatasaray an einem möglichen Transfermodell. Zur Debatte steht eine einjährige Leihe mit entsprechender Leihgebühr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Leicester soll zuletzt auch Crystal Palace Interesse an Zaha gezeigt haben. Für Palace lief Zaha bereits in seiner Jugend bis 2013 auf. Nach einem kurzen Abstecher zu Manchester United spielte der Flügelstürmer von 2015 bis 2023 erneut für die Eagles ehe er nach Istanbul aufbrach. Sollte sich Crystal Palace am Ende durchsetzen, würde sich Zaha zum dritten Mal für den Londoner Klub entscheiden.