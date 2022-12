Letsch: „Natürlich sprechen wir intern über Schlotterbeck“

Thomas Letsch macht keinen Hehl daraus, dass sich der VfL Bochum mit der Verpflichtung von Keven Schlotterbeck (25) vom SC Freiburg beschäftigt. „Er ist ein Spieler, den wir kennen und der seinen Wechselwunsch zuletzt geäußert hat. Natürlich sprechen wir intern über ihn – wie auch über andere Namen“, bestätigt der VfL-Trainer gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘.

Mit Blick auf die Kadertiefe schlägt Letsch Alarm: „Wenn alle fit sind, reicht es. Aber es wäre blauäugig, so in die Rückrunde zu gehen.“ Der Cheftrainer würde das neue Personal am liebsten zum Trainingsstart am 2. Januar begrüßen: „Das wäre ideal. Es geht darum, einen Spieler schnell in die Mannschaft zu integrieren, sportlich wie menschlich. Und das ist im Winter immer schwieriger als im Sommer.“

