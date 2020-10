Bericht: Ambrosius im Leeds-Visier

Stephan Ambrosius könnte den Hamburger SV vor Ende des Transferfensters noch verlassen. Laut dem freien norwegischen Journalisten Jonas Giaever, der unter anderem für den ‚Guardian‘ schreibt, zeigt Leeds United konkretes Interesse am 21-jährigen Innenverteidiger und steht diesbezüglich in Kontakt mit den Rothosen.

In der noch jungen Zweitligasaison hat sich Ambrosius trotz einiger Konkurrenz in der Abwehr festgespielt und bildet gemeinsam mit Neuzugang Moritz Heyer die Stamm-Innenverteidigung. Der HSV will die positive Entwicklung mit einer Verlängerung bis 2024 belohnen – doch die Vertragssituation könnte die Hanseaten auch zum Verkauf zwingen.

Aktuell besitzt der gebürtige Hamburger nur noch einen Kontrakt bis 2021. Für Leeds eine gute Gelegenheit, in den Verlängerungsbemühungen des HSV dazwischenzufunken. Der Premier League-Aufsteiger nahm zwar mit Diego Llorente sowie Robin Koch bereits zwei neue Innenverteidiger unter Vertrag. Doch sollte Marcelo Bielsa die zuletzt aufgebotene Dreierkette fortführen wollen, brauchen die Whites noch einen zusätzlichen Verteidiger.