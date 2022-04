Bericht: Freiburg beobachtet Belgien-Talent Sebaoui

Der SC Freiburg zeigt angeblich Interesse an Ilias Sebaoui vom belgischen Erstligisten Beerschot V.A., dessen Abstieg aus der obersten Spielklasse bereits besiegelt ist. Wie die ‚Gazet van Antwerpen‘ berichtet, wollte ein Scout der Breisgauer am vergangenen Freitag Sebaoui beim Spiel gegen den FC Brügge beobachten.

Da der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler jedoch mit einer kleineren Verletzung ausfiel, konnte der Freiburger Funktionär sein Vorhaben nicht in die Tat umsetzen. Gut möglich, dass Sebaoui nun in der kommenden Wochen am letzten Spieltag gegen Union SG beobachtet wird.

Belgische Topklubs interessiert

Über das reine Scouten hinaus ist offenbar schon der FC Brügge. Dem Bericht zufolge möchten die Blau-Schwarzen Sebaoui einen langfristigen Vertrag anbieten und ihn für eine Saison nach Beerschot zurückleihen. Auch die KAA Gent, der KRC Genk, der RSC Anderlecht und Royal Antwerpen seien interessiert.

Freiburg muss seine Transferbemühungen also zeitnah konkretisieren, möchte man den 20-Jährigen verpflichten. Sebaoui stammt aus der Jugend von Beerschot und schaffte in der aktuellen Spielzeit den Durchbruch bei den Profis. In neun Erstliga-Einsätzen kommt er auf drei Tore.