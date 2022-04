BVB: Startelf-Debüt für Bynoe-Gittens

Borussia Dortmunds Top-Talent Jamie Bynoe-Gittens feiert sein Startelfdebüt in der Bundesliga. Wie aus der offiziellen Aufstellung der Dortmunder hervorgeht, spielt der 17-jährige Flügelspieler in der Partie am heutigen Samstag gegen den VfL Bochum von Anfang an.

So spielt der BVB

Hitz – Wolf, Akanji, Zagadou, Guerreiro – Bellingham, Witsel – Brandt, Reus, Bynoe-Gittens – Haaland

So spielt Bochum

Riemann – Gamboa, Masovic, Leitsch, Bochkorn – Losilla – Asano, Pantovic, Rexhbecaj, Holtmann – Polter