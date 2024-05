Frankreichs EM-Vorschau: Ohne neuen Skandal ein Titelfavorit

Aktuelle Form

Ganz rund lief es für den Vizeweltmeister zuletzt nicht. Im November vergangenen Jahres zerlegte die Equipe Tricolore in einem komplett zu vernachlässigenden Spiel Gibraltar mit 14:0, kurz darauf reichte es gegen Griechenland nur zu einem 2:2-Remis. Auf die spielerisch schwache Leistung am 23. März gegen Deutschland (0:2) folgte dann drei Tage später ein äußerst knapper Sieg gegen Chile (3:2). Mit überwältigender Wucht kommen die Franzosen also nicht in Richtung Europameisterschaft gestampft.

Stärken & Schwächen

Die Dichte an Qualität in der Spitze bei der französischen Nationalmannschaft lässt so manch anderen Trainer vor Neid erblassen. Hinter den etablierten Kräften scharren unfassbar talentierte junge Spieler mit den Hufen. Die Konstellation macht Frankreich automatisch zu einem Mitfavoriten. Große Schwächen lassen sich nur schwer ausmachen. Dennoch hat sich vor allem im Test gegen Deutschland gezeigt, dass kombinationssichere Teams mit schnellem Umschaltspiel eine Gefahr für Didier Deschamps und seine Mannen sein können.

Der Trainer: Didier Deschamps

Didier Deschamps 55 Jahre - 78 Pflichtspiele 69% 54 Siege 19% 15 Unentschieden 12% 9 Niederlagen

Als Trainer hat Didier Deschamps bereits den ganz großen Coup gelandet. 2018 holte er mit Frankreich den Weltmeistertitel. Die goldene Generation der Franzosen konnte darauf aber nicht aufbauen. Lediglich der Nationals League-Titel 2021 folgte. Bei der EM 2020 war schon im Achtelfinale gegen die Schweiz (7:8 n.E.) Schluss, bei der WM 2022 in Katar sorgte Argentinien (5:7 n.E.) mit Superstar Lionel Messi dafür, dass es auf französischer Seite Tränen statt Jubel gab. Nun ist Deschamps wieder gefragt. Es geht darum zu beweisen, dass der Titelgewinn 2018 kein Zufall war und er aus dem unglaublichen Spielermaterial weitere Erfolge herausholen kann.

Überraschend nominierte Deschamps für dieses Vorhaben auch N’Golo Kanté. Der laufstarke Sechser spielt seit einem Jahr in Saudi-Arabien, ist inzwischen 33 Jahre alt und hat längst nicht mehr das Niveau, das er noch zur Zeit des Gewinns des Weltmeistertitels hatte. Mit Kingsley Coman und Dayot Upamecano hat er auch zwei Profis des FC Bayern dazugeholt. Grundsätzlich gilt Deschamps als jemand, der an verdienten Spielern festhält. Das zeigt sich vor allem bei Coman, der aktuell noch eine Verletzung auskuriert und trotzdem den Vorzug vor fitteren Akteuren erhielt.

Der Star & Kapitän: Kylian Mbappé

Für Kylian Mbappé ist eine aufregende Saison zu Ende gegangen. Mit Paris St. Germain scheiterte der Superstar gegen Borussia Dortmund im Champions League-Halbfinale, allerdings schnappte er sich mit seinem Klub die Meisterschaft und den Coupe de France. All das wird aber von seinem bevorstehenden Wechsel zu Real Madrid überschattet. Es kann nur noch eine Frage von Tagen sein, wann Mbappé als neuer Spieler der Königlichen für die kommende Spielzeit bestätigt wird.

Mit diesem Rückenwind will der angehende Madridista auch mit der Nationalmannschaft für Furore sorgen. Mbappé ist Kapitän des Teams, Leistungsträger, Torjäger und Führungspersönlichkeit. Das Mädchen für alles, die eierlegende Wollmilchsau. Natürlich lastet damit auch enormer Druck auf dem 25-Jährigen, der den Hang dazu hat, auch mal abzuwinken und den Kopf hängenzulassen, wenn es nicht so läuft. Auf der anderen Seite ist er aber auch jederzeit in der Lage, ein Spiel durch seine individuelle Klasse zu entscheiden. Es bleibt abzuwarten, welches seiner beiden Gesichter Mbappé bei der Europameisterschaft zeigen wird.

Player to watch: Bradley Barcola

Ein noch gänzlich unbeschriebenes Blatt in Frankreichs Nationalmannschaft ist Bradley Barcola. Der 21-jährige Flügelstürmer ist überraschend für das Großturnier in Deutschland nominiert worden und soll mit seiner Unbekümmertheit einen wichtigen Aspekt in das erfahrene Team von Deschamps einbringen. Vor einem Jahr wechselte Barcola für 45 Millionen Euro von Olympique Lyon zu PSG und hat für den Hauptstadtklub 42 Pflichtspiele absolviert. Dabei trug er sich fünfmal in die Torschützenliste ein und lieferte neun Assists. Das Dribbling ist seine große Qualität, von der auch die Equipe Tricolore profitieren will.

Die Topelf

Die FT-Prognose

Mit der vorhandenen Qualität und der Breite im Kader gehört Frankreich wieder mal zu den Top-Favoriten auf den EM-Titel. Sie werden nur schwer zu stoppen sein. Dass es möglich ist, bewiesen Argentinien und die Schweiz aber in den vorherigen Turnieren. Für Deschamps wird es darauf ankommen, eine gute Einheit auf dem Platz zu finden und Nebenkriegsschauplätze zu vermeiden. In der Vergangenheit waren die Franzosen immer dafür gut, auch neben dem Rasen für Schlagzeilen zu sorgen. Da wären das Fiasko von Knysna bei der WM 2010 in Südafrika oder die Probleme zwischen Benjamin Pavard und Deschamps bei der WM in Katar zu nennen. Bleiben solche Geschichten aus, wird die Mannschaft um Mbappé definitiv ein Wörtchen um den Titel mitreden.

Der EM-Kader von Frankreich

Torhüter

Mike Maignan (AC Mailand)

Brice Samba (RC Lens)

Alphonse Areola (West Ham United)

Abwehr

Theo Hernandez (AC Mailand)

Ferland Mendy (Real Madrid)

Benjamin Pavard (Inter Mailand)

Ibrahima Konaté (FC Liverpool)

Jonathan Clauss (Olympique Marseille)

Jules Koundé (FC Barcelona)

William Saliba (FC Arsenal)

Dayot Upamecano (FC Bayern)

Mittelfeld

Adrien Rabiot (Juventus Turin)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Aurélien Tchouameni (Real Madrid)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Youssouf Fofana (AS Monaco)

N’Golo Kanté (Al-Ittihad)

Angriff

Bradley Barcola (PSG)

Kingsley Coman (FC Bayern)

Kylian Mbappé (PSG)

Marcus Thuram (Inter Mailand)

Olivier Giroud (AC Mailand)

Ousmane Dembélé (PSG)

Randal Kolo Muani (PSG)

