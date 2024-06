Ronaldos letzter Tanz: Portugal zählt zu den EM-Favoriten

Aktuelle Form

Seit dem Viertelfinal-Aus bei der WM gegen Marokko (0:1) befindet sich Portugal im Aufwärtstrend. Die EM-Qualifikationsgruppe J beendete die Seleção sogar verlustpunkfrei mit 30 Zählern aus zehn Partien (neunmal zu Null) auf Platz eins. Zugegeben: Mit Liechtenstein, Luxemburg, Bosnien, Island und der Slowakei war die Gruppe auch nicht allzu schwer. In den Testspielen in diesem Kalenderjahr gab es Siege gegen Schweden (5:2) und zuletzt gegen Finnland (4:2), aber auch die erste Niederlage seit Katar: Ein 0:2 in Slowenien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stärken & Schwächen

Portugal verfügt über einen qualitativ breiten Kader mit zahlreichen Spielern, die bei Europas Topklubs unterwegs sind. Routiniers wie der 41-jährige Pepe, Cristiano Ronaldo (39) oder Bernardo Silva (29) bringen eine riesige Erfahrung auf höchstem Niveau mit, werden aber auch angetrieben von der bereits übernächsten Generation um die Supertalente João Neves (19), António Silva (20) oder Francisco Conceição (21). Eine spannende wie vielversprechende Altersstruktur also.

Lese-Tipp

DFB-Kader: Fünf EM-Wackelkandidaten enthüllt

Spielerisch sieht es bei den Portugiesen mittlerweile auch in der Regel flüssiger aus als noch unter Pragmatiker Fernando Santos. Die Iberer können offensiv mit ihrer individuellen Qualität eine Menge Wucht entfachen, kassieren gleichzeitig aber nur wenig Gegentore: Seit der WM waren es nur sechs in 13 Partien. Eine Schwäche bei vergangenen Turnieren war die fehlende Spielstärke im Zentrum. Mit Vitinha gibt es nun aber einen Spielmacher, der in der Champions League auf höchstem Niveau agierte und sogar von der UEFA ins Team der Saison berufen wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Trainer: Roberto Martínez

Roberto Martínez 50 Jahre - 10 Pflichtspiele 100% 10 Siege 0% 0 Unentschieden 0% 0 Niederlage

Bei drei Turnieren durfte der Spanier versuchen, Belgiens goldene Generation zu einem Titel zu führen – erfolglos. Nach der WM in Katar übernahm Martínez dann Portugal und steht nun vor der selben Aufgabe: Ein erfolgreiches Team aus zahlreichen hochbegabten oder -dekorierten Einzelkünstlern zu formen. Die Bilanz seit Amtsantritt ist herausragend gut – doch fehlte bisher auch ein Duell mit einem ganz großen Gegner. Und genau diese konnte der 50-Jährige auch mit Belgien zu selten bezwingen. Bei der EM will Martínez ganz sicher zeigen, dass er es besser kann. Und ein klares Ziel hat er ebenfalls schon ausgerufen: „Alle Portugiesen sollen stolz auf uns sein.“

Der Star & Kapitän: Cristiano Ronaldo

Man dachte es schon öfter, doch diesmal ist die Wahrscheinlichkeit doch ziemlich hoch: Cristiano Ronaldo, schon jetzt All-Time-EM-Rekordspieler (25 Einsätze), bestreitet in Deutschland wohl sein letztes großes Turnier. Der fünffache Weltfußballer traf für seinen saudischen Klub Al Nassr in der abgelaufenen Saison stolze 44 Mal in 45 Pflichtspielen – „eine der besten Saisons meiner Karriere“, urteilt der Superstar selbst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nationaltrainer Martínez setzt auch weiterhin auf den 39-Jährigen im Sturmzentrum und der dankt es dem Belgier mit zehn Toren in zehn Partien. Spielt das portugiesische Ensemble bei der EM auch für ihr Vorbild, werden weitere Treffer hinzukommen. Klar ist aber auch: Bei der vergangenen WM musste Ronaldo mitten im Turnier auf die Bank.

Player to watch: António Silva

Bei Benfica Lissabon erlebte António Silva in der vorvergangenen Saison einen ganz steilen Aufstieg bis hin zum Stammplatz in der Innenverteidigung. Die abgelaufene Runde war jedoch nicht seine beste. Gerade in der Champions League schwächelte der 20-Jährige, flog gleich zweimal mit glatt Rot vom Feld. Kann sich Silva, an dem unter anderem Real Madrid dran ist, nun bei der EM auch auf höchstem Niveau etablieren? Zunächst muss er das Duell um den Platz neben Rúben Dias gegen Pepe und Gonçalo Inácio (22) gewinnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Silva hat mit 1,87 Metern Gardemaß für einen zentralen Verteidiger und agiert auf dem Platz schon äußerst selbstbewusst. So hat er beispielsweise kein Problem damit, Europameister Leonardo Bonucci mal mit erhobenem Zeigefinger die Meinung zu geigen. Selbstbewusstsein, das es bei der EM brauchen kann. Überdrehen darf Silva aber auch nicht, sonst wandelt er wieder an der Grenze zum Platzverweis.

Die Topelf

Die FT-Prognose

Portugal ging schon bei vielen der vergangenen Turniere als Mitfavorit ins Rennen, enttäuschte dann aber doch und schied früh aus. Doch so stark und ausgeglichen wie aktuell war die Seleção vielleicht noch nie. Leistungsträger wie Bruno Fernandes oder Bernardo Silva befinden sich in Topform. Beweist zudem auch CR7 bei seinem letzten Tanz nochmal, dass er immer noch zu den Besten gehört, wird Portugal – auch angesichts einer machbaren Gruppe F mit der Türkei, Georgien und Tschechien – die K.O.-Runde erreichen. Dort wartet dann ganz sicher der ersten großen Gegner in Martínez‘ Amtszeit – und damit dann der große Prüfstein für Portugal, den EM-Mitfavoriten.

Portugals EM-Kader

Torhüter: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Patrício (AS Roma)

Verteidigung: António Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inácio (Sporting), João Cancelo (FC Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City)

Mittelfeld: Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (Benfica), João Palhinha (FC Fulham), Otávio Monteiro (Al Nassr), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG)

Angriff: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (FC Liverpool), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (PSG), João Félix (FC Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers), Rafael Leão (AC Mailand)

Weitere Vorschauen

Weitere Vorschauen