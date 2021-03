Jovic: „Nicht der entscheidende Punkt meiner Karriere“

Luka Jovic (23) lassen Meldungen aus Spanien kalt, Real Madrid sei unzufrieden mit den Leistungen der Frankfurt-Leihgabe. „Ist das der entscheidende Punkt meiner Karriere? Nein. Ich bin erst 23 Jahre alt, spiele in einer der besten Ligen der Welt, in einer großartigen Mannschaft“, gibt sich der serbische Mittelstürmer in der ‚Bild‘ betont gelassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jovic optimistisch: „Ich hoffe auch, wieder eine Einladung in die Nationalmannschaft zu bekommen und mich mit der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Und man sollte nicht vergessen, dass ich immer noch ein Spieler von Real Madrid bin. Im Moment ist das Wichtigste, so schnell wie möglich wieder in Topform zu kommen.“ Jovic ist bis Saisonende an die Eintracht verliehen. Nach einem guten Start mit drei Toren folgten zuletzt sechs Partien ohne Treffer.