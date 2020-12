FC Bayern: Stiller nach Hoffenheim?

Beim 1:1 am Dienstag gegen Atlético Madrid sammelte Angelo Stiller mal wieder einige Einsatzminuten bei den Profis. Deren 60 sind es in dieser Saison an der Zahl – gemessen daran, dass Hansi Flick aufgrund der hohen Belastung viel rotiert, ist das ein sehr bescheidener Wert.

Kurzum: Stillers Perspektive ist angesichts der großen Konkurrenz nicht wirklich gut. Ein Wechsel im kommenden Sommer zeichnet sich ab. Vor einigen Monaten lehnte der 19-jährige Mittelfeldspieler eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags ab. Interesse an einer Verpflichtung bekundet dem ‚kicker‘ zufolge die TSG Hoffenheim.

Dort steht mit Sebastian Hoeneß sein alter Förderer an der Seitenlinie. Hoeneß hatte Stiller einst in die U23 des FC Bayern befördert. Und im Kraichgau ist die Konkurrenz bei aller Qualität bei weitem nicht so überwältigend wie in München.

