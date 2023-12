Bayer 04: Arthur erleidet Rückschlag

Der Brasilianer Arthur kommt bei Bayer Leverkusen nicht so recht in Tritt. Wie Xabi Alonso auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Pokalspiel gegen den SC Paderborn (18 Uhr) mitteilt, hat sich der Rechtsverteidiger im Training wieder verletzt. „Das ist ein Rückschlag für uns“, so der spanische Coach der Rheinländer.

Der 20-Jährige musste bereits den Großteil der Saison aufgrund einer Muskelsehnenverletzung im Oberschenkel pausieren. Nun scheint die alte Verletzung wieder aufgerissen zu sein. „Es ist derselbe Muskel. Aber wir müssen abwarten, wie schwer die Verletzung ist“, erklärt Alonso den anwesenden Journalisten.