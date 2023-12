„Zäher Poker“: Der BVB-Plan mit Brunner

Einer der Spieler, die bei der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien ganz besonders im Rampenlicht standen, war Paris Brunner von Borussia Dortmund. Der 17-jährige Offensivspieler wurde von der FIFA nach dem Gewinn des WM-Titels zum Spieler des Turniers gekürt. Ob seine Zukunft in Dortmund liegt, steht derweil noch nicht fest.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sky‘ steht den Schwarz-Gelben ein „zäher Poker“ ins Haus. Brunner hat noch keinen Profivertrag und ist durch seinen Fördervertrag lediglich bis 2025 an die Dortmunder gebunden. Im vergangenen Sommer sollen der FC Barcelona und Ajax Amsterdam bereits ein Auge auf das Juwel geworfen haben.

Lese-Tipp

Malen plant Wechsel – BVB-Forderung steht

Klar sei aber auch, dass der BVB mit Brunner verlängern und ihn mit einem Profivertrag ausstatten will, so der Bezahlsender. In welche Richtung das aufstrebende Talent tendiert, ist allerdings noch nicht klar. Zuletzt stand die Zukunft des Angreifers in Dortmund auf der Kippe. Aus disziplinarischen Gründen war Brunner kurzzeitig suspendiert.