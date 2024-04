Arsenal: Partey deutet Verbleib an

Thomas Partey denkt trotz der anhaltenden Transfergerüchte um seine Person nicht an einen Abschied vom FC Arsenal. „Ich weiß, dass viele Spekulationen im Umlauf sind, aber ich bin wirklich glücklich, hier zu sein und will weiterhin für diesen Verein zu spielen“, zitiert die ‚Sun‘ den 30-jährigen Mittelfeldspieler. Der Ghanaer betonte weiter: „Mein Kopf ist immer hier. Das ist der Ort, an dem ich spielen möchte und ich bin jedes Mal glücklich, wenn ich auf dem Platz stehe.“

Partey ist nur noch bis 2025 an die Gunners gebunden. 2020 war der Sechser für 50 Millionen Euro von Atlético Madrid nach London gewechselt und der erste Großtransfer in der Ära von Trainer Mikel Arteta. Seinen einstigen Stammplatz in der Zentrale hat Partey aber mittlerweile eingebüßt. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasste der Rechtsfuß einen Großteil der Saison und stand in erst 368 Ligaminuten auf dem Platz. Genug für einen neuen Vertrag? Partey sagt: „Ich denke, ich habe noch Zeit bis zum Ende der Saison. Ich fühle mich gut.“