Samassekou positiv auf Corona getestet

Diadie Samassékou von der TSG Hoffenheim wurde in Frankreich positiv auf das Corona-Virus getestet. Der Trainingsauftrag am Sonntag fällt für den zentralen Mittelfeldspieler damit definitiv aus. Wie lange sich der 25-Jährige nun in Quarantäne begeben muss, geht aus dem Bericht seines Klubs nicht hervor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Samassékou wechselte 2019 für 14 Millionen Euro Ablöse von RB Salzburg in den Kraichgau. Seit dem stand er in 58 Pflichtspielen für die TSG auf dem Feld. Lediglich vier Assists gelangen ihm in diesen Begegnungen. Der absolute Durchbruch in der Bundesliga steht für den Malier noch aus.