Bellingham schwärmt vom BVB-Umfeld: „Es ist perfekt“

Real Madrid, Juventus Turin, Ajax Amsterdam, der FC Chelsea, Bayern München und Manchester United zählten im Sommer neben Borussia Dortmund zu den Interessenten an Jude Bellingham. Die Red Devils gaben dem 17-Jährigen sogar eine von Alex Ferguson begleitete Privattour über das Vereinsgelände, doch der Teenager hatte nur eins im Kopf: Den BVB.

„United hat einen fantastischen Kader, aber ich war so fokussiert und so glücklich über das Interesse aus Dortmund, dass dies meine erste Wahl wurde“, sagt er im Gespräch mit dem Fachmagazin ‚FourFourTwo‘, „es ging nie um diesen oder jenen Verein. Für mich war es immer Borussia Dortmund – und das war's.“

BVB „der beste Ort“

„Das Einzige, worum ich mich bei meiner Entscheidung gekümmert habe, war das Fußballspielen und das war der beste Ort, um das zu tun“, fährt er fort, „es ist sonnenklar, dass man seine Chance bekommt, wenn man hier herkommt und die richtigen Dinge tut.“ Bellingham nutzt seine Gelegenheiten bisher eindrucksvoll. Lediglich zwei der bisherigen 18 Pflichtspiele verpasste der Youngster und stand häufiger in der Startelf, als viele Experten vor der Saison vermutet hatten.

Für den jungen Engländer bieten das Umfeld bei den Schwarz-Gelben und der junge Kern der Mannschaft ideale Voraussetzungen, sich weiterzuentwickeln. „Jeden Tag mit solchen Spielern zu arbeiten, bringt dich dazu, dich selbst auszudrücken und einen Fußball zu spielen, der ein bisschen attraktiver ist. Diese Jungs um sich zu haben, macht deinen Job so viel einfacher, aber auch, dass du mehr geben willst“, schwärmt der Rechtsfuß, „es ist perfekt.“

Gekommen, um zu bleiben

Die rasante Entwicklung des Mittelfeldtalents könnte ähnlich wie bei Landsmann Jadon Sancho (20) ebenfalls zahlungskräftige Konkurrenz auf den Plan rufen. An einen schnellen Vereinswechsel denkt Bellingham, der einen Vertrag bis 2023 besitzt, jedoch nicht: „Man hört von Spielern, die bei einem Verein unglücklich sind und wechseln wollen – dann wechseln sie, sind immer noch unglücklich und wollen wieder wechseln. Ich würde sagen, genieße einfach deinen Fußball, arbeite weiterhin sehr hart und identifiziere die Bereiche deines Spiels, die du verbessern musst.“

Seine Leistungen im BVB-Trikot bescherten dem Jungen aus der Arbeiterstadt Birmingham jüngst auch eine Berufung in die englische Nationalmannschaft. Für ihn „ein Traum“, der in Erfüllung gegangen ist. Abheben wird er jedoch nicht: „Ich möchte einfach nur das weitermachen, was ich für Dortmund mache. Das ist alles, was ich tun kann.“ Viel mehr dürften sich Michael Zorc und Co. nicht gewünscht haben.