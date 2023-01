Rodryo zaubert Real zum Sieg | Zaniolo in der Klemme

„Episch und chaotisch“

Real Madrid steht nach dem 3:1-Sieg gegen Atlético Madrid im Halbfinale der Copa del Rey. Nachdem Atleti in Führung ging (19.), drehten die Königlichen das Spiel in der Verlängerung. „Madrid übersteht eine tolle erste Halbzeit von Atlético und zieht in der Verlängerung ins Halbfinale ein“, fasst die ‚as‘ den Spielverlauf zusammen. Den schönsten Treffer des Abends erzielte zweifelsohne Rodrygo. Der Brasilianer ließ erst vier Gegner stehen, ehe er den Ball mit dem Außenrist im Kasten versenkte (79.). Die ‚Mundo Deportivo‘ schreibt: „Rodrygo erzwingt die Verlängerung mit einem Traumtor.“

„Geh schon, Zaniolo!“

Noch bis zum 31.Januar hat Nicolò Zaniolo Zeit, die AS Rom zu verlassen. Vor einem Angebot des AFC Bournemouth war sich der Italiener bereits mit dem AC Mailand einig. Angesichts der finanzkräftigen Konkurrenz aus England haben sich die Rossoneri aber aus dem Poker verabschiedet. Kommt ein Deal nicht rechtzeitig zustande, riskiert der Rechtsfuß, nie wieder ein Spiel für seinen Jugendklub zu absolvieren. Trotz zweier Kreuzbandrisse hatte die Roma „ihrem Nicolò“ stets das Vertrauen geschenkt. „Geh schon, Zaniolo“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘. Das Transfer-Dilemma bezeichnet die Zeitung als „leidvolle Geschichte“.

Lese-Tipp

Streit ist vorprogrammiert

In der vierten Runde des FA Cup trifft heute Manchester City auf den FC Arsenal (21 Uhr). Für die Trainer der beiden Klubs wird es ein besonderes Duell, schließlich war Gunners-Coach Mikel Arteta einst Assistent von Pep Guardiola bei Manchester City. Letztgenannter sagte schon jetzt einen Hahnenkampf voraus: „Ich glaube, dass wir an der Seitenlinie aneinandergeraten werden“, so der Spanier. „Die Kunst des Krieges“, titelt der ‚Daily Express‘ daher. Der ‚Mirror‘ setzt voll auf Arsenal und schreibt: „Zeit für die Gunners, richtig loszulegen.“