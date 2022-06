Rolfes bestätigt Interesse an Pohjanpalo

Bei Bayer Leverkusen rechnet man sich gute Chancen aus, einen Abnehmer für Joel Pohjanpalo zu finden. „In Leverkusen ist die Konkurrenz für ihn natürlich riesig, da wird es schwierig. Aber er hat auch in der Türkei mit einer guten Torquote überzeugt. Es gibt einige Vereine, die sich intensiv mit ihm beschäftigen“, zitiert die ‚Rheinische Post‘ Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes.

In der abgelaufenen Saison ging Pohjanpalo leihweise für Caykur Rizespor auf Torejagd. Für den Süper Lig-Klub erzielte der Finne in 32 Ligaspielen 16 Treffer. Bei Leverkusen hat der 27-Jährige schon länger keine Zukunft mehr. Vor seiner Türkei-Leihe parkte die Werkself den Mittelstürmer über eine Saison bei Union Berlin sowie eine Rückrunde lang beim Hamburger SV. An Leverkusen ist Pohjanpalo noch bis 2023 gebunden.