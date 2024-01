Juve gewinnt Rennen um Djaló

Juventus Turin holt Verstärkung für die Defensive an Bord. Der Portugiese Tiago Djaló wechselt samt Vertrag bis 2026 vom OSC Lille zu den Bianconeri. Die Turiner überweisen eine Ablösesumme in Höhe von 3,5 Millionen Euro plus zehn Prozent Weiterverkaufsgebühr an die Nordfranzosen.

Auch Inter Mailand war an Djaló interessiert. Bei den Doggen reifte der passstarke Innenverteidiger in den vergangenen Jahren zum Leistungsträger. Seit März des vergangenen Jahres fällt der Rechtsfuß mit einem Kreuzbandriss aus, steht aber kurz vor der Rückkehr auf den Platz.