Details geklärt: Suárez wechselt nach Miami

Der Reunion von Luis Suárez und seinen früheren Barça-Teamkollegen Lionel Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba steht offenbar nichts mehr im Weg. Wie die ‚Marca‘ berichtet, ist lediglich offen, wann der Uruguayer bei Inter Miami als Neuzugang verkündet wird.

Die letzten Details seien geklärt, Suárez erhalte in Florida einen Zweijahresvertrag. Anfang dieses Jahres hatte sich der Mittelstürmer Grêmio Porto Alegre angeschlossen. In 53 Pflichtspielen war der 36-Jährige an 43 Toren direkt beteiligt.